Летчики авиаполка Северного флота провели учения в Кольском Заполярье

Летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота провели плановые учения в небе Кольского Заполярья.

В ходе полетов экипажи палубных истребителей Су-33 и многоцелевых Су-30 СМ тренировали навыки ведения воздушного боя, в том числе действия по уничтожению низколетящих целей условного противника - вертолетов и беспилотников.

Помимо этого, отработали простой и сложный пилотаж с использованием различных высот. После учений истребители вернулись на аэродром постоянного базирования.