Украина потеряла еще один истребитель F-16

Украинские военно-воздушные силы потеряли еще один истребитель F-16, поставленный в рамках иностранной помощи.

Он выполнял боевое задание по отражению воздушного нападения противника. В какой-то момент на борту возникла "нештатная ситуация", связь с самолетом была потеряна 16 мая около 03:30 мск.

Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и катапультировался., сообщает telegram-канал "Инсайдер UA" со ссылкой на воздушные силы Украины.

Для выяснения причин создана специальная комиссия.

Ранее западные СМИ писали, что США отправляют на Украину неисправные истребители, которые достают "со свалки".