Вдова Юры Шатунова судится за квартиру в Оренбурге

Недавно стало известно, что Валентина Кузнецова, которая является матерью основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова, подала иск в суд на вдову певца Юрия Шатунова Светлану. Сейчас стали известны подробности. Так, оказалось, что 93-летняя мать Кузнецова судится за то, чтобы признать его завещание недействительным.

В завещании указаны все имущество и все творчество Сергея Кузнецова. Наследников несколько - это его престарелая мать, бывшая жена Елена Савельева и семья Шатуновых. По словам представителя матери Кузнецова, судебная тяжба не началась, если бы "они не покусились на недвижимость". Отметим, что мать Сергея Кузнецова живет в четырехкомнатной квартире в Оренбурге.

Интересно, что бывшая жена решила вступить в наследство после того, как на нее подала в суд мать Кузнецова о признании ее недостойным наследником и отстранении от наследования по закону. Однако родительница основателя "Ласкового мая" проиграла и тогда-то решилась на другой ход - полностью признать все завещание ее сына недействительным.

"КП" выяснила, что, согласно материалам Оренбургского областного суда, после смерти Сергея Кузнецова с заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились Ринат Масягутов (представитель матери Сергея Валентины Кузнецовой), Елена Савельева (жена Сергея), вдова Юрия Шатунова Светлана - наследник по завещанию, и певец Игорь Веряскин, который был солистом музыкального проекта Кузнецова.

В наследство входят квартира, деньги на счетах в банке, а также интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на музыкальные произведения (по завещанию).