Стриженова о трагической смерти Земляникиной: "Сейчас ни у кого нет слов, только слезы"

Накануне, 15 мая, стало известно, что сестра ведущего, продюсера, режиссера Александра Стриженова Елена Земляникина погибла в ДТП на юго-западе Москвы. По предварительным данным, актриса переходила дорогу на красный сигнал светофора, мотоциклист не затормозил и протаранил ее. Елене Земляникиной было 66 лет.

О горе в семье рассказала супруга Александра Екатерина Стриженова. Она призналась, что жизнь семьи буквально остановилась, они не могут понять, осознать потерю родного и близкого человека.

"У Лены любви хватало на всех. У нее получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и завести. Она нас всех утешала и смиряла. Я училась у нее терпению, оно казалось безграничным. Когда похоронили Любовь Васильевну, Лена стала главным молитвенником за семью на этом свете. Ее сила была в вере, она пела в церковном хоре, вела воскресную школу, преподавала актерское мастерство детям, руководила детским театром, обучала будущих педагогов в университете. Она вырастила троих замечательных дочерей: Любу, Машу и Полину, которые подарили ей 12 внуков", - рассказала Стриженова.

Актриса сообщила, что отпевание и прощание с Еленой Земляникиной состоится в субботу, 17 мая, в 11:00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

"Сейчас ни у кого нет слов, только слезы. Мы не знаем, сколько каждому из нас отведено и почему Господь забирает лучших, но смириться с этим не хватает сил", - призналась телеведущая в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, Елена Земляникина — дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. Она была единоутробной сестрой Александра Стриженова. Известность артистка получила после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Всего Земляникина сыграла в десяти картинах.