Евросоюз захотел наложить на Россию полное торговое эмбарго

Европейские лидеры рассматривают вариант введения полного торгового эмбарго против России. Об этом сообщает издание Politico.

Варианты усиления санкционного давления на Россию будут обсуждаться в пятницу в столице Албании, где соберутся лидеры стран Европейского политического сообщества. В него входят члены ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.

Издание отмечает, что на резкое ужесточение санкций европейские лидеры решили пойти из-за того, что Владимир Путин отказался приехать на переговоры с Киевом в Стамбуле.

Накануне стало известно, что Брюссель начнет разрабатывать очередной, 18-й пакет санкций против России. Об этом рассказал глава МИД Финляндии Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Турции.

В среду Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций. Он должен вступить в силу уже 20 мая. Ожидается, что санкции затронут различные российские банки, три десятка поставщиков оружия, почти две сотни нефтяных танкеров, а также 26 лиц физлиц.

 