В Раде поддержали решение Путина не прилетать в Стамбул

В Верховной Раде назвали решение президента России Владимира Путина не прилетать на переговоры правильным.

Путин не поддался на провокации президента Украины Владимира Зеленского, отметил депутат Дмитрий Микиша. Сначала контактные группы обсуждают детали соглашений, а уже после документы подписывают главы государств, пишет телеканал Russia Today.

Ранее Зеленский возмутился отсутствием Путина на переговорах. В Кремле еще раз заявили, что российский лидер не поедет в Стамбул, шансов его присутствия нет. Не видит необходимость в приезде Путина и президент США Дональд Трамп.

"Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин приедет, если меня там не будет", - сказал он накануне.