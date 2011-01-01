Объявилась первая жена сына Надежды Кадышевой

В новом выпуске своего шоу Андрей Малахов прочитал письмо первой жены сына певицы Надежды Кадышевой Григория. Анжелика Бирюкова, племянница заммэра Москвы, вышла замуж за наследница артистки в 2011 году. Она поведала, что Григорий якобы сбежал от нее, когда она ушла гулять с ребенком. По ее словам, после этого они не общались.

Однако когда зашла речь о выезде ребенка за границу, Григорий потребовал денег за разрешение. В последний раз, уверяет Анжелика на шоу Андрея Малахова, сумма дошла до миллиона рублей.

В шоу также появились и бывшие сотрудники коллектива и театра "Золотое кольцо", а также вторая жена Григория Габриэлла Мерман. Так, бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой Борис Горшков считает, что слава испортила Надежду Никитичну. Якобы поначалу артистка и ее муж были простыми и милыми в общении людьми, но чем больше они зарабатывали, тем сильнее менялись. Дошло до того, что к своему менеджеру супруги стали обращаться как к прислуге. По словам Горшкова, Кадышева легко увольняла преданных участников коллектива, когда не хотела повышать им зарплату.

В программе говорилось, что те деньги, что сын Надежды Кадышевой назанимал у кучи людей, он тратил на аренду роскошных автомобилей, шикарные отели, путешествия на частных джетах, дорогие часы и брендовые вещи.