Украинка шантажом заставила мужа шпионить в ЛНР

В ЛНР задержали гражданина Украины, который шпионил в пользу ВСУ.

Как рассказали в УФСБ России, житель города Рубежное собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ на территории республики. Шпионажем он занимался по просьбе жены. На допросе он рассказал, что женщина вынуждала его собирать секретные данные, а взамен разрешала общаться с детьми.

"По просьбе супруги хотел помочь ВСУ. Ну, не я хотел, а супруга хотела, а я передавал. Поначалу я даже не верил, что она может", - признался мужчина.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.