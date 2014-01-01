Второй день в ожидании российско-украинских переговоров. 16 мая. Место встречи все то же. Стамбул. Резиденция Долмабахчи. После встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом наша переговорная группа делает заявление.

"Наша делегация прибыла по поручению президента в Стамбул для проведения прямых двусторонних без предварительных условий переговоров с Украиной. Мы сегодня провели плодотворную встречу с главой МИД Турции. Объяснили нашу позицию. Завтра с утра, буквально с 10 утра мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе", - отметил Владимир Мединский, помощник президента России, глава российского делегации на переговорах в Стамбуле.

Это второй шанс для Киева. И ещё одно подтверждение: Россия нацелена на серьезный диалог и подходит к вопросу со всем хладнокровием, которого требует настоящая дипломатия. Истерики пока исходят лишь от противоположной стороны.

Государственное турецкое агентство дает надежду на то, что встреча российской и украинской делегации сегодня все-таки состоится. Но сначала - в расписании трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины. Это накануне подтверждал и госсекретарь Марко Рубио.

Учитывая, как вчера откровенно саботировали переговоры украинцы, сомнения американских консультантов обоснованы. И, возможно, в эти минуты там стараются объяснить представителям киевского режима, как ведутся настоящие переговоры.

Накануне 15 часов у Дворца Долмабахче под палящим турецким солнцем ожидали журналисты представителей Киева. Украинская делегация так и не появилась. И только в 9 вечера Зеленский определился с составом своей делегации. Ее возглавил министр обороны Украины Рустэм Умеров, который был в команде переговорщиков в 2022-м. Тогда ещё в качестве депутата Рады. Но довольно быстро сделал карьеру.

Кроме него, в списке еще 11 представителей из числа военных, дипломатов и сотрудников спецслужб, которые настроены явно не на мирное урегулирование. Так, например, глава украинского МИДа Сергей Кислица, в прошлом году уволенный с должности постпреда Украины при ООН, активно продвигал русофобские инициативы и отказывался слушать наших дипломатов, демонстрируя непристойные жесты.

Зампред СБУ Александр Поклад, по данным украинских журналистов и политиков – организатор ряда заказных убийств, терактов и госпереворота в 2014-м. Замначальника Разведуправления Вадим Скибицкий, который российского президента называл своей главной целью. Похоже, команду Зеленский подбирал, скорее, по принципу ненависти к России. А сам после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом улетел в Албанию, так и не дождавшись Дональда Трампа. Американский лидер путанно дал понять, что после насыщенного турне по Ближнему Востоку лететь в Стамбул не хочет.

А вот его спецпосланники – Стивен Уиткофф и Кит Келлог - сегодня должны быть в Стамбуле. Вероятно, именно им представители Зеленского предъявят свое главное требование – 30-дневное прекращение огня. Этого требует и сам главарь киевского режима, и его европейские кураторы.

Впрочем, перед отправкой нашей делегации в Стамбул Владимир Путин провел оперативное совещание, где выслушал доклады и по внешнеполитической повестке, а также по вопросам безопасности и экономики. Начальники группировок доложили и о ситуации на фронте. Российские войска продвигаются на всех направлениях. И это западные покровители Киева прекрасно понимают. Поэтому так рьяно пытаются выторговать время для передышки, перегруппировки и пополнения запасов. Впрочем, уже не в первый раз речь о перемирии с украинской стороны заводят именно когда дела в ВСУ совсем плохи. Об этом российский президент говорил ещё, подводя итоги прошлого года.

Но Запад не отказывается от своей стратегической цели нанести поражение России. Брюссель, пишет издание "Политико", рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго. Цель – задушить нашу экономику. Видимо, урок обратного эффекта от санкций там до сих пор не усвоили.