Украинские националисты осознают безвыходность своего положения на фронте

Российские войска прорвали оборону неонацистов на юге от Константиновки - одного из важнейших логистических узлов ВСУ на пути к Краматорску. Большая часть группировки противника попала в окружение. Тем временем Воздушные силы Украины подтвердили потерю ещё одного истребителя F-16 производства США. Якобы на борту произошла "нештатная ситуация" во время боевого задания. Догорает натовская техника и на обочинах под Красным Лиманом. В этом районе наши бойцы освободили ещё два населённых пункта.

"Зубы дракона" не спасли. Норы и подземные переходы, выкопанные от дома к дому, тоже. Российские штурмовики смели оборону ВСУ в Михайловке. А сегодня утром выбили националистов из деревни Вольное Поле. И как подтверждение, кто контролирует обстановку - российские флаги над домами. А в эти минуты мощный накат при поддержке боевых вертолетов идет на Кировск.

Видно, как кучно ложатся ракеты. Наступление на этот населенный пункт может обернуться для ВСУ катастрофой. Хотя бы потому, что за ним – 10 километров чистого поля. Снести хлипкие блиндажи в степи для наших подразделений не составит никаких проблем. Тем более, что вся техника врага тоже – как на ладони и прятать ее особо негде.

У российских войск на Краснолиманском направлении колоссальное преимущество в технике и бойцах. Поэтому какой вариант выберут украинские генералы - бежать из Кировска, чтобы спасти остатки своих батальонов, или сопротивляться - нашим штурмовикам без разницы. Они уже сейчас держат на прицеле буквально каждый блиндаж.

То, что дела хуже некуда, признают и сами бандеровцы. Командиры на связь не выходят. В лесах русских снайперов больше, чем деревьев. Да и батареи уже месяц не дают головы поднять.

И такая же картина на юге ДНР. Огневая группа и разведчики пробираются через леса и хутора. На пути – десятки разбитых блиндажей ВСУ. Брошенные капониры для техники, траншеи, сожженные танки и БМП.

Это подступы к Красноармейску. Первые группы штурмовиков и снайперов уже проникли на окраины и начали закрепляться. Впереди – Днепропетровская область. Точнее, авангард наших войск уже вышел непосредственно на стык границы с ДНР. Наглядный сигнал киевскому генштабу – российские отряды продвигаются, почти не встречая организованного сопротивления. И важный опорный пункт в поселке Богатырь тоже в руках штурмовиков.