Одиозный персонаж и ярая сторонница европейской "партии войны" претендует на пост главы Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке прошли слушания по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Ранее Берлин планировал выдвинуть другого претендента, но внезапно передумал. Первый заместитель нашего постпреда назвал такой шаг плевком в адрес Организации Объединенных Наций.

Дмитрий Полянский выразил сомнение, что Бербок сможет работать в интересах продвижения мира. Она неоднократно доказывала свою профнепригодность и ангажированность. В частности, предлагала не приглашать россиян и белорусов на празднование 80-летия Победы в Европе и заявляла, что гордится своим дедом-нацистом.

Кандидатура Бербок не устраивает и страны Глобального Юга из-за ее произраильской позиции. Ну а некоторые немецкие дипломаты опасаются, что ее председательство поставит крест на мечтах Берлина о членстве в Совбезе ООН.