В Испании машина протаранила толпу футбольных болельщиков

Не менее 13 человек пострадали в столице испанской Каталонии - там машина протаранила толпу болельщиков перед началом матча футбольных клубов "Эспаньол" и "Барселона". В ожидании игры спортивные фанаты перегородили дорогу у стадиона.

Рядом проезжал легковой автомобиль, за рулём которого находилась женщина. По словам очевидцев, водитель не справилась с управлением и задела девушку. Та не пострадала, но сильно испугалась. А болельщики пришли в ярость и начали забрасывать машину камнями и бутылками с водой.

В итоге женщина-водитель нажала на газ, сбила нескольких дебоширов и врезалась в ограждение. Всех пострадавших госпитализировали, у большинства - травмы и переломы. Виновницу ДТП задержали.