В Севастополе выхаживают дельфина-белобочку

Дышит тяжело, движения практически нет, аппетит отсутствует. Дельфин даже не реагирует на косяк мальков кефали, хотя рыба плещется прямо у пасти.

"Изначально наблюдался сильный болевой синдром, который мы симптоматически курировали. Ввели успокоительное и взяли кровь на анализ. По анализу крови также у нас инфекционно-воспалительный процесс и есть признаки энтерита", - пояснила Анна Туриченко, ветеринар центра "Безмятежное море".

Он выбросился на мелководье в одной из бухт в центре Севастополя. Повезло, что место людное. Животное быстро заметили.

"Очевидец позвонил на горячую линию, сообщил, что выбросился дельфин, что они пытались его самостоятельно сопроводить в море. Но естественно, поскольку животные выбрасываются только в больном состоянии - он вернулся обратно", - отметила Анастасия Постникова, сооснователь центра "Безмятежное море".

За состоянием дельфина следят специалисты Центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море". Но даже у них не так много опыта работы с белобочками. Этот вид меньше изучен, чем аффалина. Каждый случай индивидуальный.

Дельфины выбрасываются на берег только в критическом состоянии. Без посторонней помощи они уже не выживут. Поэтому рядом с животным несмотря на холодную температуру моря, постоянно находится кто-то из волонтёров и днём, и ночью.

Животное укрывают мокрыми полотенцами, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов. Периодически прогуливаются с пациентом на мелководье - поддерживают двигательную активность. Регулярно кормят питательной смесью.

"Это раствор электролитов для устранения обезвоживания. Вообще каждые три часа желательно. Это такая частая процедура", - говорит Анастасия Коростелева, сооснователь Центра "Безмятежное море".

Анализ крови и УЗИ внутренних органов позволят точно установить причину болезненного состояния. Пока помощь оказывают в полевых условиях. Но, возможно, белобочке потребуется длительное лечение, до месяца. Тогда придется искать дельфинарий с чистой и тёплой водой