Госсекретарь США Рубио приехал в Стамбул

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Об этом сообщает France-Presse.

В Стамбуле сегодня должны пройти переговоры России и Украины, а также трехсторонняя встреча США, Турции и Украины.

Ранее сообщалось, что встреча Турции, США и Украины начнется в 10:45, а в 12:30 стартуют переговоры Турции, России и Украины.

Накануне Марко Рубио назвал "единственный шанс" для достижения урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, это — встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Рубио добавил, что у него нет информации, может ли такая встреча состояться.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что предметное обсуждение встречи Путина и Трампа не ведется.