В семье Дональда Трампа случилось пополнение

В большой семье Дональда Трампа случилось пополнение. Его 31-летняя дочь Тиффани родила сына от 27-летнего бизнесмена Майкла Булоса. Отметим, что мальчик стал первенцем для обоих родителей.

Радостной новостью Тиффани Трамп поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала фотографию, на которой крупным планом показала ножку новорожденного сына.

"Добро пожаловать в этот мир, наш милый малыш Александр Трамп Булос. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что вошел в нашу жизнь", - написала счастливая новоиспеченная мамочка.

Ранее супруга Дональда Трампа Мелания раскрыла детали отношений с его детьми от предыдущих браков. Напомним, что у него четверо детей от двух бывших жен: Дональд, Иванка, Эрик и Тиффани. Мелания призналась, что поначалу ей пришлось нелегко, но теперь все трудности позади.

Впрочем, не скрывает первая леди, у них периодически случаются недопонимания. Дело в том, что Мелания удивляется некоторым их решениям, не согласна с ними, о чем не упускает случая сообщить. В своих мемуарах Мелания дала понять, что не в ее характере со всем молча соглашаться, поэтому и с мужем у нее случаются споры.