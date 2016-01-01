Певицу Гарифуллину с округлившимся животом сняли на концерте после свадьбы с Воробьевым

Накануне, 15 мая, распространилась информация, будто самый завидный холостяк российского шоу-бизнеса Алексей Воробьев женился. Якобы артист связал себя узами брака с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Сообщалось, что влюбленные сыграли свадьбу еще в апреле. Якобы торжественная церемония прошла в Грибоедовском загсе Москвы.

Отметим, что пока ни Алексей Воробьев, ни аида Гарифуллина эту информацию не опровергли, но и не подтвердили. Меж тем в Сети стали ходить слухи, что оперная дива может быть беременна. Поводом для обсуждений стали последние кадры с артисткой. Особо наблюдательные интернет-пользователи обратили внимание, что в последнее время Аида как будто поправилась. А на свежих кадрах у Гарифуллиной, по мнению комментаторов, и вовсе невооруженным глазом заметен округлившийся живот.

Так, артистка опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео с концерта всемирно известного певца Андреа Бочелли. На кадрах Гарифуллина предстала в нескольких нарядах. По мнению некоторых фанатов, платья не смогли скрыть изменения в фигуре.

Напомним, что у Аиды есть дочь Оливия. Девочка появилась на свет в 2016 году. Говорят, имеется ребенок и у Алексея Воробьева. И если Гарифуллина не скрывает, что является счастливой матерью, то певец о своей личной жизни предпочитает не распространяться.