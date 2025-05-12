Денис Матросов: "Я ежедневный папка с сопутствующими хлопотами и заботами"

В 2024 году Денис Матросов женился в третий раз. Его супругой стала предпринимательница Оксана Рудич-Каструбина. Пара мечтает об общем ребенке, однако пока этого не произошло. Так что супруги воспитывают детей от предыдущих отношений. У Оксаны есть сын Дмитрий, а у Дениса от актрисы Марии Куликовой сын Иван, от Ольги Головиной сын Федор. Плюс у актера есть мальчики-близнецы от Людмилы Татаровой.

Кстати, несколько лет назад разразился скандал - оказалось, что Татарова якобы не позволяет Матросову видеться с ребятами. В новом интервью Денис дал понять, что так до сих пор и не может наладить связь с ними, в отличие, например, от сыновей от других бывших жен.

"Люди иногда расходятся. Да, так случается. Но одни готовы сделать все для своих общих детей, чтобы они минимально пострадали при расставании их родителей, другие же, наоборот, разрывают детские сердца, запрещают общение и так далее", - рассуждает актер.

Нынешняя супруга также общается с сыновьями Дениса Матросова. Артист признался, что она сумела найти с ними общий язык и даже может проявить строгость, которая ему дается тяжело. По словам актера, он всегда мечтал о большой и дружной семье, передает Woman Hit.

"Прекрасно общаюсь со своими мальчиками. Если вы думаете, что я только воскресный папа, то это не так! Я ежедневный папка с сопутствующими хлопотами и заботами", - заявил Денис Матросов.