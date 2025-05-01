Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что изучает международные отношения через документальные фильмы Netflix.

Политик не обладает дипломатическим опытом, пишет журнал Atlantic. В принятии решений он руководствуется интуицией, опытом в сфере операций с недвижимостью, а также дружескими отношениями с президентом Дональдом Трампом.

"В последние месяцы Уиткофф прочитал множество книг и просмотрел документальные фильмы от Netflix о мировых конфликтах", - говорится в сообщении журнала.

Среди просмотренного, в частности, был фильм, посвященный войне во Вьетнаме.

Как ожидается, 16 мая Уиткофф прибудет в Стамбул для участия в переговорах по Украине.