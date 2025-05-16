Лукашенко пообещал ни на кого не нападать

Беларусь и Россия готовы к предстоящим совместным учениям "Запад-2025".

Маневры носят оборонительный характер, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают", - сообщил он.

Решение согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Беларусь подготовила полигоны к совместным учениям.

"Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - подчеркнул Лукашенко.

В настоящий момент глава Минобороны России Андрей Белоусов находится в Минске с рабочим визитом. По его словам, у России и Беларуси общее оборонное пространство, которое продолжает укрепляться на фоне сложной международной обстановки.