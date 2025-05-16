В Госдуме предложили давать россиянам отпуск на секс

Депутат Госдумы Георгий Арапов считает, что россиянам нужен дополнительный недельный отпуск для повышения рождаемости. Примечательно, что он должен быть оплачиваемым. Депутат обратился к министру труда Антону Котякову с соответствующим запросом.

Подразумевается, что "демографическая неделя" станет действенным способом для повышения рождаемости в стране, ведь, считает автор инициативы, для того, чтобы родители принимали решение насчет детей, необходим как финансовый, так и психологический комфорт.

А для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такой семидневный отпуск может быть использован для знакомств и построения серьезных отношений, передает РИА Новости.

Ранее тот же Георгий Арапов предложил ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни. Право на такое поощрение предлагают давать гражданам, у которых подтверждено отсутствие признаков вредных привычек и ожирения, а сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы находятся в нормальном состоянии — как и артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.