В московских школах прозвучали последние звонки

Последние звонки сегодня прозвучали в московских школах. Позади годы учебы. Впереди взрослая жизнь. Но вначале экзамены - как итог большого пути. И выпускной.

На саксофоне Фёдор Ремезов научился играть, даже не зная нот. Инструмент будто сам зазвучал в его руках. Всему остальному учили в стенах родной школы. Здесь и его первая сцена.

11 лет они вместе осваивали науки - и исследовали саму жизнь! Получали ценные советы, слышали важные слова, учились общаться, отстаивать своё мнение, мыслить. Для многих учителей и учеников школа действительно стала вторым домом.

Впереди последний, но самый ответственный этап - Единый государственный экзамен. Большинство ребят уже выбрали будущую профессию. Но сегодня, на один день, об экзаменах можно забыть. И выразить свои чувства к любимой школе, одноклассникам и учителям в танце, музыке и стихах.

"Сегодня очень торжественный и трогательный день, я ото всего сердца желаю выпускникам, чтобы новая жизнь была насыщенной, многогранной, интересной, выбирать особенные цели, оставаться собой, выполнять свои самые смелые и заветные мечты, а мы всегда будем рядом и будем поддерживать", - рассказала Кристина Кухлевская, директор школы "Покровский квартал".

И, кажется, совсем недавно они были такими же первоклашками. А теперь для них звучит последний звонок. Первая любовь, настоящая дружба, смешные моменты, вдохновляющие открытия и смелые мечты. Они покидают школу, унося самые яркие воспоминания на всю жизнь. А все остальное только начинается.