В Москве открыли две мемориальные доски героям СССР

Сегодня на Мосфильмовской улице открыли две мемориальные доски героям Советского Союза – генералу армии Николаю Лященко и маршалу авиации Александру Силантьеву.

Они были на фронте с первых дней войны. Александр Силантьев сражался на Западном, Ленинградском и Волховском фронтах, совершил более 200 боевых вылетов и сбил шесть фашистских самолетов.

Николай Лященко участвовал в обороне Днепропетровска и в прорыве блокады Ленинграда. За мужество и героизм Николаю Лященко и Александру Силантьеву были присвоены звания героев Советского Союза.