Советскую скульптуру теннисистки вернули во двор дома в Щукине

Легенда района Щукино снова на месте. Пролежавшую 30 лет в земле статую теннисистки собрали по частям и установили на место во дворе жилого дома на улице Маршала Василевского. Кто и зачем закопал памятник? И как проходила реставрация?

Жители не перестают любоваться своей "девочкой", как они ее называют, которая вернулась и теперь завораживает пропорциями и грацией. Советская скульптура теннисистки - легенда района Щукино. 30 лет ее считали пропавшей навсегда. И только несколько человек знали правду - в 90-е статую спасли от вандалов единственным доступным тогда способом - просто закопали во дворе.

Когда в прошлом году началось благоустройство, жители решили: сейчас или никогда. И начали поиски исторического "клада". Эту находку удалось сделать к концу второго дня, когда уже затея казалась безуспешной. На третий день подняли ноги и торс.

Для спортсменки это действительно было второе рождение. Фрагменты передали в мастерскую под Ярославлем. К сожалению, так и не удалось найти голову и левую руку - их уже не было при демонтаже. Жители выяснили, что автор скульптуры - Арменак Степанянц. Его работы тогда выпускались массово, и теннисистки были во многих городах. Подходящее фото нашлось в Сталинграде - по нему и воссоздали лицо и причёску.

Красавице вернули ракетку и мяч, и наконец привезли в родной двор. Спортсменка вновь выпрямилась во весь свой исполинский рост. И открылась восхищенным взглядам.

У теннисистки сохранилась пара - атлет со спортивной гранатой. В свое время жители отстояли его живой цепью. В советские годы фигуры спортсменов украшали большой стадион перед домом. Всего их было четыре. Но вторая пара - копьеносец и волейболистка - утрачены.

Правую руку, с которой районная легенда стала реальностью, жители бережно передали в Музей быта советских учёных. А сама теннисистка стала звездой, и не только местной. По примеру Москвы "Девушку с ракеткой" планируют восстановить и в Севастополе.