Выставки, концерты и дегустации проведут на фестивале Москвы в Пекине — Сергунина

С 10 по 15 июня в столице КНР пройдет фестиваль "Московские сезоны в Пекине". Мероприятие состоится в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между странами, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В ходе фестиваля намечены выставки и концерты, творческие мастер-классы и дегустации блюд. Также гостей мероприятия научат делать игрушки из шерсти и другие сувениры с национальным русским колоритом. Кроме того, будут представлены балет и опера, классические и современные музыкальные композиции. А еще взрослым и детям предложат принять участие в танцевальных занятиях.

А еще в рамках фестиваля 13 июня состоится конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". Кроме того, будет работать туристско-информационный центр Москвы.

К слову, в начале мая состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры России и Китая обсудили важные темы. Переговоры в общей сложности продолжались более семи часов. Они начались с беседы глав двух государств и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций. По их итогам Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.