Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

Село освободили бойцы подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

На данном направлении за сутки наши бойцы нанесли поражение 10 бригадам ВСУ. Противник потерял более 1130 военнослужащих и более 80 единиц техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР.