Песков допустил международный телефонный разговор Путина вечером

Владимир Путин в пятницу вечером может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С кем глава государства может побеседовать, он не уточнил.

Также сегодня Путин проведет заседание Совета безопасности.

Говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле, Песков сообщил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи. Владимир Путин получает информацию в режиме онлайн.

Комментируя возможную встречу Путина и Дональда Трампа, Дмитрий Песков отметил, что она необходима. Однако переговоры на таком высоком уровне требуют тщательной подготовки, добавил представитель Кремля.