В Салавате на предприятии прогремел мощный взрыв

Крупное ЧП в Башкирии. В городе Салават прогремел мощный взрыв на предприятии по производству парафина. По словам жителей, хлопок было слышно за много километров от места происшествия.

В результате детонации здание цеха частично обрушилось, начался пожар, его удалось потушить спустя несколько часов. Пострадавших как минимум четверо, трое госпитализированы.

Как сообщили в МЧС, еще один человек может находиться под завалами. Обломки сейчас разбирают спасатели. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.