Нарышкин: Европа разжигает националистические настроения в странах СНГ

Европа разжигает националистические настроения в странах СНГ в попытке повторить украинский сценарий. Об этом сегодня заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В Душанбе он принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества. Как отметил глава СВР, европейские фонды поддерживают радикальные партии и движения. Под предлогом национальной идентичности продвигают антироссийскую и антикитайскую повестки. Для распространения информации активно используют интернет СМИ и социальные сети. Выделяют серьёзное финансирование, несмотря на огромные внутренние проблемы во всех сферах.

"В современной Европе наблюдается снижение экономических показателей, сокращение коренного населения, на фоне массовой миграции из других цивилизационных ареалов, рост милитаризма элит, при отсутствии каких-либо военных успехов. При этом, в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач правящий европейский класс беззастенчиво использует так называемые "периферийные нации", прежде всего, украинцев", - отметил Нарышкин.