Бакальчук должен бывшей жене 713 миллионов рублей после нового суда

В Сети появилась информация, что Владислав Бакальчук должен своей бывшей жене Татьяне Ким еще 713 млн рублей по итогам нового суда.

Оказалось, что Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Wildberries к проектной компании "ВБ Девелопмент", учредителем которой как раз является Владислав Бакальчук. Иск подали еще в конце февраля. Там говорится, что компания "ВБ Девелопмент" не вернула заем, который ранее получила от Wildberries. Срок возврата уже прошел, но деньги компания так и не перечислила, сообщает Spletnik.

Отметим, что в конце апреля Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей жене Татьяне Ким компенсацию в рамках дела делу о разделе имущества при разводе. Речь идет о 217 миллионах рублей.

Дело в том, что решением суда Владислав Бакальчук получил седьмую часть доли от общего имущества. Он получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Однако из-за несоответствия полученных активов долям сторон суд и обязал Бакальчука выплатить экс-супруге такую внушительную сумму.