Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Май для вас – месяц денежный. Кто-то сегодня откроет новый источник дохода, а кто-то даже пойдет учиться зарабатывать и инвестировать.

Тельцы

Солнце и Уран в последний раз встретились в вашем знаке, и что-то важное завершилось. Возможно, вы сами почувствуете, что выдохнули, отпустили.

Близнецы

Вы на пороге перемен: сегодня вдруг осознаете, что старые сценарии уже плохо работают. Это начало новой главы - пока невидимой, но важной для вас.

Раки

В карьере и делах вероятен неожиданный поворот - не обязательно резкий, но точно новый. Может появиться идея с кем объединиться или новая цель.

Львы

Солнце с Ураном призывают представителей этого знака искать себе новое окружение. Подумайте, где вы хотите быть и с кем проводить время - этим летом и дальше, в будущем.

Девы

Если вы давно хотели чему-то научиться или куда-то уехать - это знак: звезды считают, что пора выдвигаться. Не ищите гарантий, позвольте себе рискнуть.

Весы

Что вы отдаете? Что получаете? Что откладываете на потом? Солнце и Уран дают шанс изменить динамику - особенно в паре, в личных проектах, в семье.

Скорпионы

Отношения сегодня - как зеркало: они покажут, насколько вы изменились, какими стали требования к партнеру. Возможно, вы увидите, что пора уходить.

Стрельцы

Представители этого знака могут решиться перестроить свой график или отказаться от вредной привычки. Не потому что надо, а потому что по-старому больше не устраивает.

Козероги

Солнце с Ураном зовут: проявляйся! Пора делать не как привычно, а как хочется. Сегодня можно позволить себе быть чуть более яркими - и в этом ваша сила.

Водолеи

Вы уже давно обсуждали переезд, покупку недвижимости или строительство дома. Сегодня звезды помогут почувствовать, что вам подходит, а что нет.

Рыбы

Это необычный день для представителей этого знака: вы сможете найти ответ на любой вопрос. Только для этого потребуются усилия: ищите информацию, она уже рядом!