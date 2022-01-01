Стартовали переговоры России и Украины

В Стамбуле началась встреча России и Украины. С приветственным словом к делегациям обратился глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим. По его словам, Турция считает важным, чтобы Москва и Киев прислушались к призывам Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана к миру.

"Есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать", - сказал Фидан.

Сама встреча представителей России и Украины пройдет в закрытом режиме.