Стартовали переговоры России и Украины

В Стамбуле началась встреча России и Украины. С приветственным словом к делегациям обратился глава МИД Турции Хакан Фидан.
Он назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим. По его словам, Турция считает важным, чтобы Москва и Киев прислушались к призывам Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана к миру.
"Есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать", - сказал Фидан.
Сама встреча представителей России и Украины пройдет в закрытом режиме.
Полный текст выступления главы МИД Турции Хакана Фидана:
"Я хочу начать свою речь словами: "Добро пожаловать в Стамбул!" в связи с возобновлением переговоров между Украиной и Россией. Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность миру открывает новое окно возможностей. Мы придаем значение призывам к миру президента Путина и президента Зеленского, прямая готовность России и Украины к переговорам открыла новое окно возможностей.
Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать.
В начале этой войны мы принимали интенсивные меры, чтобы завершить ее. Господин президент [Эрдоган] принимает меры, чтобы завершить эту войну. Мы рады приветствовать российскую делегацию в Стамбуле, мы рады принимать обе стороны в Стамбуле.
Я хочу обратить ваше внимание на один момент: с марта 2022 года – это первая встреча между странами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям и катастрофам. В то время как война продолжается, необходимо завершение огня. Мы определим ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран.