Путин обсудил с Совбезом обеспечение информационной безопасности

Вопросы обеспечения информационной безопасности стали главной темой оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Президент провел мероприятие в режиме видеоконференции из Кремля.

В дискуссии приняли участие глава правительства, спикеры обеих палат парламента, министр иностранных дел, руководители силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день! У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения информационной безопасности, вопрос важный, все понимают насколько. Особенно для России сейчас", - отметил Путин.