Дочь Кончаловского сообщила новость: муж нежно держит за живот

Мария Михалкова-Кончаловская - дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера, продюсера, актера Егора Кончаловского. Они регулярно давали совместные интервью, снимались всей семьей в фотосессиях. На протяжении многих лет казалось, что это идеальная семья.

Однако спустя время Кончаловский и Толкалина разошлись. Тем не менее, актриса и режиссер сумели сохранить человеческие отношения и неизменно появлялись на значимых для их дочери мероприятиях. Разумеется, ни Егор ни Любовь не смогли пропустить свадьбу Марии, которая случилась несколько лет назад. Торжество прошло без помпы, с минимумом гостей.

Свою личную жизнь дочь Кончаловского предпочитает не афишировать. Но сегодня, 16 мая, решила сделать исключение. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария опубликовала несколько фотографий с избранником. На первом снимке супруги позируют вместе: Маша счастливо улыбается, а Никита ее нежно целует и держит руки на ее животе.

"Мы познакомились 16 мая 18 года. Восемь лет получается, или семь, я так себе в математике) Нажили трех котов, приколы, которые никто не понимает, и жирка", - сообщила Михалкова-Кончаловская.