Красная дорожка. Вспышки фотокамер. У лидеров, съехавшихся в Албанию на саммит Европейского политического сообщества, темой номер один стали прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

"То, что мы видим, является еще одним доказательством того, что Путин несерьезно относится к миру. Он тянет время, и я думаю, что сейчас действительно важно, чтобы у нас было абсолютное единство с нашими союзниками", - заявил Кит Стармер, премьер-министр Великобритании.

Речь про дальнейшую поддержку киевского режима. И новые санкции. Как выяснило издание Politico, Евросоюз всерьез обсуждает введение полного эмбарго на торговлю с Россией. Впрочем, это все задел на перспективу. Пока же там собираются ввести ограничения против системы газопроводов "Северный поток", которые и так не работают. Но Урсулу фон дер Ляйен уже не остановить.

Тридцатидневное перемирие было целью номер один для украинской стороны. Это, прилетев на саммит в Албанию, подтвердил и сам Зеленский, в очередной раз выставив России ультиматум: "Наш основной приоритет - это полное прекращение огня. Чтобы появилась основа для дипломатии. И если российские представители в Стамбуле сегодня не смогут согласиться на прекращение огня, то станет на сто процентов ясно, что Путин продолжает подрывать дипломатию".

По итогам переговоров в Стамбуле европейские лидеры даже позвонили Трампу. И попросили ввести против России жесткие санкции из-за того, что Москва так и не пошла на прекращение огня. Хотя даже один из лучших друзей Киева, бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, заявил, что это вовсе не обязательно делать для начала переговорного процесса. За что тут же получил порцию критики от либеральной западной прессы. Она такое на дух не переносит. Впрочем, еще больше ее раздражают требования России, которые за три года конфликта стали только жестче.

"Кремль твердо придерживается своих максималистских целей под предлогом желания устранения "первопричин" войны и срыва политического курса Украины в сторону НАТО. Москва также хочет, чтобы Крым и четыре восточные области, которые они считают частью Российской Федерации, были признаны на международном уровне", - пишет Politico.

Все это категорически не устраивает Киев и украинских союзников, которые продолжают повторять тезис о том, что Путин якобы не хочет мира. Хотя именно Москва предложила возобновить прямые переговоры с Киевом. И на деле это действительно отличная возможность остановить войну, в чем в Европе и в Киеве почему-то сомневаются.

New Tork Times, например, сразу был уверен, что переговоры в Стамбуле ни к чему не приведут: "Переговоры не сулят существенных результатов. Однако уже сама встреча - это победа для президента России Владимира Путина. Он отверг прекращение огня, которого в качестве предварительного условия для переговоров требовала Украина и почти все ее западные сторонники".

Вторит коллегам и немецкий журнал "Шпигель". Пообщавшись с чиновниками из администрации Зеленского, журналисты издания пришли к выводу, что в украинском лагере нарастает паника: "Из-за неопределенности условий переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в офисе Владимира Зеленского начала нарастать паника перед дипломатическим контактом с Россией".

Подбросил дров в этот костер мнительности киевских функционеров и Дональд Трамп. Он не сказал ни слова про новую встречу с Зеленским. При этом выразил желание как можно скорее наконец-то встретиться с Путиным. В Кремле заявили, что такая встреча, безусловно, была бы полезна. Однако саммиты данного уровня не проводятся спонтанно и требуют детальной проработки, заявил Дмитрий Песков, подчеркнув, что в ближайшее время не планируется даже телефонных контактов между лидерами России и США.