"Сны Пушкина" скоро станут реальностью

Сказочный мир начинается с закулисья. Царство славного Салтана, подводные глубины, остров Буян - декорации узнаваемы. Детализацией и объемом они завораживают и оживают с началом представления.

"Сны Пушкина" - это смелый эксперимент на стыке нескольких жанров: цирка, театра, мультимедиа. Шоу, в котором главные герои - люди: их грация, сила, бесстрашие и талант.

Стойку на зубах на раскачивающейся под куполом трапеции не делает никто в мире, кроме Олега Спигина. Это действительно номер, от которого захватывает дух. Даже если не знать, что штейн-трапе - самый сложный жанр в цирке, от одного осознания, что артист работает без страховки, держась на честном слове, хочется зажмуриться. Но оторвать взгляд от магического зрелища просто невозможно.

"Сложность трюка - это ловить баланс на трапеции. Она и качается, и крутится, и по кругу разлетается", - говорит Спигин.

Историю рассказывают языком трюка. Возможности человеческого тела - гибкость, пластика, почти гуттаперчивость - демонстрируют пушкинские богатыри, мифические существа, русалки и сказочная нечисть, сошедшая со страниц любимых сказок.

Фантазийный мир создан в непривычных для цирка условиях. Чтобы была возможность крутить сальто и выполнять невероятные кульбиты, в зале на протяжении 10 дней монтировали декорации и металлические конструкции.

"Мы отошли в сторону от традиционного сюжета сказок. Мы все его знаем хорошо. Зачем повторяться? Все помнят со школьных времён сюжет любой из сказок Пушкина, поэтому мы пошли дальше. И именно поэтому наше шоу называется не "Сказки Пушкина", а "Сны Пушкина", - объясняет Елизавета Гамбург, генеральный продюсер театрализованного циркового шоу.

Сам поэт - проводник и герой театральной постановки. В шоу 20 оригинальных номеров, которые выполняют мэтры циркового жанра. Всего задействовано более 60 артистов. Сценография, костюмы - предмет особой гордости работников творческого цеха.

"Мы очень хотели быть яркими и небанальными и выходить за рамки общепринятых решений", - отмечает Вадим Воля, театральный художник, художник по костюмам театрализованного циркового шоу "Сны Пушкина".

Увидеть постановку можно будет в конце мая в "Лужниках". Официальная премьера "Снов Пушкина" назначена на 29 число.