Солист "Челси" Корзин рассказал о жизни после смерти жены

Певец Алексей Корзин, прославившийся после участия в "Фабрике звезд", солист группы "Челси" овдовел в конце марта. Его супруга Екатерина скоропостижно скончалась во сне. На руках артиста остались восьмилетний сын Петр и четырехлетний сын Георгий.

В новом интервью исполнитель рассказал о жизни после смерти жены. По словам Алексея Корзина, сыновья не до конца понимают, что происходит, хотя от них отец не стал скрывать правду.

"Младшему сложно все донести, он просто чувствует нехватку мамы. Это проявляется даже в играх, словах, он видит Катю на фотографиях и не понимает, почему ее нет. Старший очень переживал в начале, замкнулся в себе. Но потом... У него, наверно, защитная функция сработала", - рассказал артист.

Дети живут своей обычной жизнью, вокруг них много людей, сам певец старается как можно больше времени проводить с ними. Алексею помогает теща. "Мы вместе ведем весь быт, заботимся о детях. У нас же еще домашние питомцы, целых шесть. Три собаки и три кошки, но ничего, справляемся!" - заявил певец.

Алексей вспомнил тот последний их с Екатериной вечер. По его словам, они накануне смотрели фильм, строили планы, смеялись. Затем ночью он ушел в другую комнату, чтобы успокоить плачущего сына, уснул там. А утром обнаружил жену мертвой.

"Я могу только сказать, что это случилось во сне. У меня нет на руках финального заключения всех экспертиз. Все, что я знаю, это, скорее всего, произошло мгновенно... Я испытал шок. Это иначе никак не назвать. Я до сих пор не до конца все понимаю реально. Для меня это некий сюр. Бывают же случаи, что люди болеют, что-то происходит в жизни. Но Катя ушла внезапно, без причины", - поведал Корзин.

Певец рассказал, что у него сейчас нет возможности уйти в себя, сосредоточиться на своем горе. Певец подчеркнул, что на первом месте у него стоят дети, которых нужно ставить на ноги, поэтому он занят тем, что приводит себя в порядок, передает aif.ru.