Россия заняла второе место по доле общей стоимости газа в Евросоюзе

Россия в первом квартале 2025 года заняла второе место после Соединенных Штатов в общей стоимости импорта газа в Евросоюз с долей в 18,2%. Это следует из данных Евростата.

Согласно подсчетам ТАСС, суммарно Евросоюз в первом квартале приобрел у России газа примерно на 4,5 миллиарда евро, что на 28% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Соединенные Штаты заняли первое место (28,2% и почти 7 миллиардов евро). На третьем месте оказался Алжир с долей 16,3% и объемами поставок в Европу на 4 миллиарда евро. Далее следуют Норвегия (12,5% и 3,1 миллиарда евро) и Азербайджан (5,3% и 1,3 миллиарда евро).

Европа в рамках своей санкционной политики стремится перекрыть импорт энергоносителей из России, но не может. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в феврале заявила, что до 13% всего потребляемого странами Евросоюза газа продолжает поступать из России, несмотря на все старания.

Источники утверждают, что Еврокомиссия намеревается предложить членам ЕС меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Конкретные сроки зависят от способности ЕС обеспечить поставки СПГ из других стран, например, Соединенных Штатов, Катара и Канады.