Стали известны последние слова Меган Маркл перед уходом

Пять лет назад принц Гарри отказался быть членом королевской семьи. На столь радикальный шаг он пошел ради своей жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл. Любимый внук Ее Величества королевы Елизаветы II выбрал счастье любимой, а не жизнь во дворце.

История Гарри и Меган Маркл поначалу напоминала сказку. Британцы приняли американку с распростертыми объятиями, народ был в восторге от красавицы-невесты принца. Но, чем ближе дело шло к свадьбе, тем сложнее Меган было скрывать свой характер.

Отношения Маркл с королевской семьей стали портиться. Экс-актриса не понимала, почему она должна уважать слуг, ведь они же обязаны беспрекословно выполнять все желания хозяйки, чопорность и холодность родственников мужа и вовсе выводили Меган из себя.

Самый большой скандал в семье разразился накануне свадьбы американки и сына короля. Кейт Миддлтон попыталась объяснить экс-актрисе, как принято в столь торжественный день вести себя невесте принца, но Меган приняла это в штыки, потом невестки Карла III перешли к обсуждению нарядов девочек-цветочниц, и тут уже сдержать эмоции не получилось. По слухам, Маркл довела Миддлтон до слез, но в интервью Опре Уинфри сама экс-актриса уверяла, что плакала она, а Кэтрин пришлось извиняться за ужасное поведение.

В последующие месяцы все становилось только еще хуже. Даже родив запасному наследнику престола сына, звезда сериала "Форс-мажоры" не смогла стать своей в королевской семье. В итоге Меган решила уйти со "сцены", где ей постоянно приходилось изображать другого человека, а кроме того — носить капроновые колготки даже в разгар лета.

Последним мероприятием, которое Меган и Гарри посетили перед тем, как окончательно сложить с себя королевские обязанности, стала служба в честь Дня Содружества наций. А перед ее началом в Букингемском дворце состоялась встреча с учеными, там, как пишет биограф Омид Скоби, растерянная брюнетка произнесла свои последние слова в стенах королевской резиденции: "Это не должно было сложиться так…"

Скоби отмечает, что Меган, похоже, и сама надеялась на совершенно другой эпилог. По изначальной задумке все должно было выглядеть так: двое встретились, влюбились, родили ребенка, а затем до конца жизни посвятили себя служению короне… Но в их случае все закончилось стремительно и бесповоротно.