Первый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился

Встреча делегаций России и Украины по мирному урегулированию конфликта, которая проводилась в Стамбуле, завершена. Об этом в пятницу, 16 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел Турции.

По словам источника РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве, российские и украинские представители общались немногим менее двух часов. Содержание их переговоров пока неизвестно.

Источники также рассказали, что Украина привлекла к переговорам переводчика. В отличие от встреч с российской делегацией весной 2022 года, когда общение шло напрямую, на этот раз украинцам потребовались услуги переводчика, сообщили украинскому "24 каналу" источники в переговорной группе Киева.

В то же время источники ТАСС утверждают, что на самом деле общение велось на русском языке, хотя украинцы и привезли с собой переводчика.