Менее двух часов продлились первые за три года прямые переговоры России и Украины. Они были закрытыми для прессы. Но просочилась информация о том, что киевская делегация начала превращать их в клоунаду с самого начала. Демонстративно взяли с собой переводчика с русского на мову. На этом особо акцентируют внимание украинские СМИ. И тут же, перестраховываясь, со ссылкой на российские медиа сообщают: общались все-таки на привычном даже для самых яростных укропатриотов великом и могучем.

"О чем договорились: в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Второе: украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению. И третье: мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры", - сообщил глава делегации Владимир Мединский.

Этой встречи наша делегация ожидала более суток. Терпеливо и с максимальной сдержанностью следила за тем, как киевские гастролеры кривляются перед телекамерами, отыгрывают заготовленные еще дома политические номера, получают указания от западных кураторов и контрольный пинок от них же с приказом все-таки сесть за стол переговоров с Россией.

Украинцы в итоге явились только на второй день пребывания представителей обеих стран в Турции. И с большим опозданием. Добирались, на ходу жонглируя условиями. Разница между российской и криворожской дипломатией очевидна. Как и то, кто настроен на урегулирование конфликта, а кто под давлением кураторов лишь изображает стремление к миру. Переговоры проходили при участии турецкой стороны. Делегатам с Банковой было не так обидно, ведь они сами себе запретили контакты с Москвой.

Глава МИДа принимающей республики Хакан Фидан выступил со вступительным словом: В то время как война продолжается, необходимо скорейшее прекращение огня. И у нас есть возможность обеспечить его путем переговоров. Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать".

Якобы настроенная на прекращение огня украинская делегация в массе своей прибыла на мирные переговоры в камуфляже. И только у пятерых из 12-ти все-таки нашлись деловые костюмы. После скандала по поводу внешнего вида Зеленского в Белом Доме хоть кто-то из его команды выучил урок: милитари-стиль уместнее на фронте. Да и состав украинской делегации больше похож на провокацию: от представителей секс-меньшинств до яростных русофобов и даже убийц и террористов. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица намекал на возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Замруководителя СБУ Александр Поклад в 90-х сидел за рэкет и вымогательство, сейчас ему приписывают убийства сразу нескольких оппозиционеров, советника главы офиса Зеленского Александра Бевза подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Взгляд с прищуром главы нашей делегации Владимира Мединского на это шапито говорит о многом. Что касается содержательной части, то страна, ежедневно теряющая все больше территорий и людей, продолжает выдвигать ультиматумы.

"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня не менее, чем на 30 дней, и гуманитарные шаги. Такие, как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Россия не раз заявляла: мы настроены на долгосрочный и справедливый мир, а не на временную передышку для Киева и возможность боевикам Зеленского перевооружиться. И эти переговоры были вторым шансом для украинской стороны. Но извлекать уроки представители киевского режима упорно не желают. Хотя им неоднократно и четко давали понять: каждое новое предложение будет хуже предыдущего.

По данным ряда СМИ, сегодняшняя встреча закончилась на том, что Москва потребовала вывести боевиков ВСУ из четырех новых российских регионов. Однако получила отказ. По данным Sky News, российская делегация ответила, что в следующий раз регионов будет больше.