Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе переговоров с украинскими представителями в Стамбуле в режиме онлайн. Об этом рассказал в пятницу, 16 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС, российская переговорная команда постоянно находится на связи: "Идут постоянные доклады, и все необходимые установки по переговорной позиции имеются у делегации".

Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле стал известен лишь поздним вечером среды, 14 мая. Поскольку его огласили буквально за несколько часов до дня переговоров, активно ходили слухи, что президент России сам может отправиться в Турцию. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский уверял, что будет общаться только с Владимиром Путиным.

Однако и в украинском парламенте есть те, кто понимает: российскому лидеру сейчас в Стамбуле делать нечего. Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша отмечал, что Путин не поддался на провокации Зеленского. На Западе их сравнивали с попытками сурка выманить тигра из берлоги.