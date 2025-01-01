Минздрав пообещал сократить дефицит врачей на 95%

Российские поликлиники и больницы испытывают нехватку сотрудников — дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в 2025 году планируется сократить на 95%. Об этом рассказал в пятницу, 16 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Говоря о целях работы своего ведомства, он подчеркнул, что все предпринимаемые меры должны работать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными кадрами.

В качестве целевых показателей Мурашко назвал следующие цифры: увеличение обеспеченности врачами до не менее чем 43 на 10 тысяч населения, а средним медицинским персоналом — 85 на 10 тысяч населения. Наряду с этим необходимо увеличить контрольные показатели приема абитуриентов в медицинские вузы до 30 800 мест, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые учатся за счет бюджета. При этом, по задумке ведомства, молодые специалисты смогли бы на собственное усмотрение выбрать регион и медицинское учреждение для работы.

Предпринимались меры по обеспечению медучреждений специалистами редких направлений. В 2023 году, например, на эти цели федеральное правительство ассигновало более 150 миллиардов рублей — эти средства раздали медикам в форме ежемесячных выплат.