Появились страшные подробности убийства экс-мэра Самары: отравили, заморозили тела и расчленили

Мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в новогодние праздники. Знакомые не могли месяц дозвониться до супругов и обратились в полицию, ведь подобное поведение было нетипичным для Тарховых.

Вскоре была задержана внучка экс-мэра Екатерина. У девушки нашли телефоны дедушки и бабушки, а также банковские карты. Екатерина поначалу уверяла, что родственники уехали на лечение в Москву. Но в итоге дала признательные показания.

Теперь стали известны детали убийства и имена сообщников Екатерины. Следствию удалось выяснить, что к громкому делу причастны 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели и её 25-летний племянник Дмитрий Метревели. Они давали указания внучке Тарховых и спланировали преступление. При этом Метревели находились за границей, предположительно, в Грузии. Дмитрий приехал в Москву непосредственно перед убийством.

Как рассказала Екатерина, сначала она подсыпала бабушке и дедушке яд, а когда они были отравлены, тела заморозили при помощи азота. Далее вместе с подельником девушка расчленила родственников, а останки разбросала по разным мусорным бакам по всей Самаре. Именно поэтому до сих пор не найден ни один фрагмент останков Тарховых.

Мотив преступления тоже установлен. Екатерина хотела завладеть деньгами родных. По предварительным данным, Тарховы скопили 145 миллионов рублей, пишет Mash.