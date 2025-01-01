Министры обороны России и Беларуси обсудили предстоящие учения "Запад-2025"

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Об этом в пятницу, 16 мая, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, в ходе обсуждения политики уделили особо внимание повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке.

Белоусов отметил, что кульминацией такой подготовки станет белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025". Оно носит исключительно оборонительный характер. Военные России и Беларуси отработают совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства с привлечением коалиционной группировки войск дружественных государств.

Хренин, в свою очередь, подтвердил, что военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия России и Беларуси.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что "мы с президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество", для этого создана региональная группировка войск Беларуси и России, а также сформирована единая региональная система противовоздушной обороны.

При этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Беларуси и России. По утверждению политика, перед НАТО стоит задача сдерживания, "чтобы никому никогда не было выгодно нападать".