Умеров раскрыл детали переговоров в Стамбуле: Встреча лидеров и крупнейший обмен пленными

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в пятницу, 16 мая, обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными. Об этом рассказал глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как уточнил политик, в ходе первого раунда переговоров обсуждались "все модальности" возможного прекращения огня между конфликтующими сторонами, сообщает РИА Новости.

Также, по словам Умерова, говорили про обмен пленными в формате 1000 на 1000. Если удастся реализовать его на практике, он станет крупнейшим с начала специальной военной операции.

Наконец, на переговорах обсуждалась личная встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского и Путина. По выражению Умерова, "потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран".

Руководитель украинской делегации также добавил, что стороны скоро сообщат о возможных новых переговорах.