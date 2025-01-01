Цветение березы продолжает накрывать Россию. Есть ли спасение для аллергиков?

Большинство людей ждут весну с нетерпением, но аллергики – со страхом. Пыльца растений с конца февраля по конец мая мешает жить миллионам россиян. Особенно преуспевает в этом неприятном деле береза.

Полина Чекина получает медицинское образование. И хотя не специализируется на аллергии, о болезни знает многое. Изучила на собственном опыте. Девушка называет множество способов, как на короткий срок убрать симптомы аллергии: "Из спасения, которое мне предлагали, – медицинские маски, маски с угольными фильтрами, носовые фильтры. Относительно недавно попробовала - очень действенное средство. Кто-то говорит, что нет. Да, это спорно, ну и маркетинговый момент. Лекарственные препараты первого, второго поколения. Гормональные препараты, если очень сильная аллергия".

Впрочем, все аллергики понимают, что это не лечение, а лишь способ на время забыть о проблеме. Дочери Анны 10 лет. О том, что у девочки аллергия, узнали еще в младенчестве. Ребенок страдает не только от пыльцы березы, но и от опавшей листвы. В итоге всю весну, лето и раннюю осень приходится принимать лекарства.

"Таблетки она пила три месяца весной, три месяца осенью, по полгода. С 5 лет уже мы готовились, аллерголог сказала, можно делать АСИТ. Эту специальную терапию, когда перед сезоном можно вводить малые дозы аллергена. Это, конечно, дорого. Мы покупаем сами капли, препарат очень дорогой, за сезон нужно несколько флаконов. И каждый день на голодный желудок", - рассказывает Анна.

АСИТ-терапии хватает уже на более долгий срок, чем обычных противоаллергических препаратов. Впрочем, в этом году многим аллергикам не помогали даже работавшие раньше лекарства - из-за аномального количества пыльцы.

Саша, как и все дети, не любит уколы. Но аллергию она не любит еще больше. Поэтому готова побороть свой страх ради комфортной жизни. Такая возможность у Саши и у миллионов аллергиков по всему миру может появиться уже в ближайшее время благодаря российским специалистам. В конце этого или в начале следующего года должна завершиться разработка уникальной вакцины от аллергии на пыльцу березы.

"В прошлом году были начаты клинические исследования. Разработанные в ФМБА России против аллергии на пыльцу березы и ассоциированные пищевые аллергены. Первая фаза была завершена, сейчас проходит вторая фаза клинических исследований. Получить данные по эффективности и безопасности мы планируем к августу 2025 года", - сообщил Валерий Смирнов, заведующий научно-производственным комплексом Института иммунологии ФМБА России.

В разработке вакцин спешка не нужна. Специалисты внимательно изучают, как лекарство действует на организм, чтобы избежать побочных эффектов. За сложными формулировками простой итог: специалисты ФМБА готовят универсальную вакцину. После решения проблемы с аллергией на пыльцу березы, препарат можно будет масштабировать.

"Данный подход позволяет выделить участки аллергена, ответственные за выработку иммуноглобулина класса G. Это положено в основу действия данной вакцины. Эти участки можно выделять у разного типа аллергенов. И против березы, и против других растений. И не только растений. Поэтому подход и называется платформенным, и его можно использовать против различных аллергенов", - уточнил Смирнов.

Лекарство от аллергии ждут, без преувеличения, сотни миллионов людей по всему миру. И с каждым годом таких все больше. Специалисты до сих пор не могут однозначно сказать, что стало причиной взрывной заболеваемости аллергией. Одна из самых вероятных гипотез, как ни странно, рост уровня жизни.

"Уменьшение инфекционной нагрузки, успешная борьба с различными инфекциями, с паразитарными инфекциями, улучшаются бытовые условия, гигиена. Все это привело к изменениям в иммунном реагировании организма", - объясняет Наталья Ильина, главврач Института иммунологии ФМБА России.

Причиной появления аллергии может быть изменение характера питания, распространение пылевых клещей, которые провоцируют астму и другие заболевания. Даже увеличение вегетационного периода растений, из-за чего они активнее производят пыльцу. Все это не только влияет на количество аллергиков, но и усложняет течение болезни. Именно поэтому сейчас особенно важно, чтобы у людей была возможность получить качественное и, желательно, бесплатное лечение. Вакцину от аллергии на пыльцу березы предлагают включить в календарь прививок.

"Мы, конечно, сначала должны увидеть результаты клинических испытаний, но тем не менее, если все пройдет успешно, мы получим первую российскую вакцину. Аллергия - это все-таки серьезная проблема, которая затрагивает у нас в стране до четверти населения. То есть и проблема массовая. И вакцину мы предлагаем включить в полис обязательного медицинского страхования", - указал Ярослав Самылин, депутат Госдумы.

Разработка специалистов ФМБА - важное, но не единственное достижение российских ученых. В Сеченовском университете сейчас готовятся к клиническим испытаниям вакцины от аллергии на кошек. Не исключено, что в ближайшие годы кошатники-аллергики во всем мире смогут в прямом смысле слова вздохнуть с облегчением.