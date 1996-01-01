Писатели и кинематографисты приучили нас: события на экране очень часто - не отражение реальной жизни, они - ее предвестник. О том, что секретной британской разведслужбой Ми-6 будет руководить женщина, Ян Флеминг предсказал в одной из книг своей "бондианы". В кино роль Оливии Мэнсфилд, начиная с ленты "Золотой глаз", на протяжении многих лет блистательно исполняла Джуди Дэнч. Причем реальным прототипом героини была Стелла Римингтон - директор английской контрразведки Ми-5. В 1996-м, через год после дебюта Денч в "бондиане", Римингтон ушла в отставку. А 30 лет спустя уже Барбаре Вудворд прочат пост главы не менее могущественной спецслужбы Ми-6.

Диплом магистра искусств университета в Шотландии Барбаре Вудворд не пригодился, зато изучение международный отношений в Йельском университете США открыло двери в МИД. В середине 90-х она - секретарь посольства в России. С 2015-го - первый британский посол-женщина в Китае. Говорят, с тех пор у нее особое отношения к этой стране, за что Вудворд критикуют и даже прозвали "пекинской Барбарой". Ведь заявляла, казалось, немыслимое: Тайвань никогда не будет суверенным государством, он - часть Китая. Впрочем, уже в должности постпреда Великобритании при ООН, который она занимала в течение последних пяти лет, Вудворд четко показала: изменять повестке Запада - не ее стиль.

"Отсутствие у Вудворд опыта работы в секретных службах и ее длительный период нахождения на дипломатической работе в Китае значит только одно - она хорошо знает внутреннюю кухню Пекина. Ну а то, что в публичной биографии Вудворд нет сведений о ее работе на спецслужбы, вовсе не означает, что она никогда не была ими завербована. Наоборот, скорее всего, человек в ранге посла Британии в Китае, конечно, каким-то образом должен был сотрудничать с Ми-6 и Ми-5", - объяснил Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений.

Созданное в 1909 году зарубежное подразделение Бюро секретных служб Великобритании в годы Первой мировой войны быстро окрепло и значительно расширилось, став отдельной Секретной разведывательной службой - SIS. Общеизвестное сегодня название Ми-6, то есть "Военная разведка, отдел 6", появилось во время Второй мировой. При этом существование SIS официально не признавалось до 1994 года, когда был принят закон о разведывательных службах. Сегодня Ми-6 формально находится под контролем британского парламента, но подчиняется непосредственно министру иностранных дел. Уходящий глава спецслужбы Ричард Мур возглавлял спецслужбу при трех премьер-министрах. Все они были представителями консервативной партии. Нынешний премьер Кир Стармер - лейборист. Но цели Лондона остались неизменными.

"Британия, конечно, теряет влияние и авторитет на международной арене. Прежде всего потому, что она утратила свое военное могущество. Утратила контроль за морями, что когда-то обеспечивал ее центральное положение в системе международных, экономических, политических отношений. Но это как раз все больше и больше раззадоривает британское руководство. Они стремятся вернуть это неоимперское величие, вернуться во главу международных экономических и политических процессов, не имея на то реальных оснований. И остается разного рода подлая провокационная деятельность спецслужб. И вот в этой сфере фирменный почерк - это устроить какую-нибудь террористическую провокацию", - добавил Фельдман.

И правда, послужной список агентов Ми-6 с начала 20 века и по сей день - как учебник по организации терактов, убийству политиков и свержению неугодных режимов. Конечно, ни одна спецслужба никогда ничего не признает и не подтвердит. Но рано или поздно все тайное, как известно, становится явным. Так, журналист, исследователь истории спецслужб Майкл Смит, изучавший историю Ми-6, утверждает - британская разведка причастна к убийству Григория Распутина в 1916 году. Да, официальная версия - заговор российских аристократов с целью оградить царскую чету от его влияния. Вот только свои опасения были и в Лондоне. Распутин через императрицу мог склонить Николая Второго заключить сепаратный мир с Германией. Для решения проблемы в Петербург был направлен агент Освальд Рейнер, который в свое время учился в Оксфорде вместе с лидером заговорщиков князем Юсуповым.

"Последний выстрел был сделан из револьвера "Уэбли-Фосбери" 45 калибра. Это было оружие британских офицеров. Известно, что Рейнер был там. В частных архивах мы нашли подтверждение, что британская разведка всячески пыталась скрыть присутствие своего агента в момент убийства Распутина. Сегодня мы все знаем про агента Джеймса Бонда и его лицензию на убийство. Конечно, у настоящих офицеров Ми-6 никакой лицензии не было, но это обстоятельство никак не мешало им убивать", - пишет Смит.

В 2013 году достоянием общественности стала беседа английского лорда Ли с баронессой Дафной Парк, которая долгие годы работала на британскую разведку. Подробности разговора, которые Ли сообщил журналу London review of books, касались убийства первого премьер-министра Республики Конго Патриса Лумумбы: "Случилось так, что я сидел за чашкой чая с Дафной Парк за несколько месяцев до ее смерти в марте 2010 года. Я упомянул шум из-за похищения и убийства Лумумбы и напомнил о теории, что Ми-6 могли быть к этому причастны. Да, мы сделали это, ответила она. Я это организовала".

На этот раз озабоченность Запада вызывали левые взгляды Лумумбы и его готовность к тесному сотрудничеству с СССР. В результате заговора в 1961 году его отстранили от власти, а потом убили. По официальной версии - местные сепаратисты при поддержке бельгийских колонизаторов. Но уверенность многих, что это была операция западных спецслужб, спустя годы нашла подтверждение.

В 90-е главным театром разведдействий западных спецслужб стала Восточная Европа. Распад СССР, крах социалистического лагеря, кровавые события в Югославии - ко всему приложили руку агенты в том числе Ми-6. Так, в 1999-м бывший резидент в России и на Ближнем Востоке Ричард Томлинсон рассказал в интервью британскому телеканалу, как руководство спецслужбы планировало покушение на югославского лидера Слободана Милошевича. В России в это время шла Чеченская война. И многие главари сепаратистов впоследствии нашли приют не где нибудь, а в Лондоне.

"Не секрет, что Ми-6 напрямую была вовлечена в Чеченскую войну. Она занималась подготовкой инструкторов для террористов, накачиванием их радикальной идеологией. Ми-6 принимала участие в печально известных событиях 2008 года, которые разворачивались на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии, опять-таки пытаясь создать очередную горячую точку по периметру нашей границы", - отметил Фельдман.

В 2013-м новой горячей точкой стала Украина. Раскачав с помощью студенческих митингов Евромайдан, западные спецслужбы свергли законную власть в Киеве, поставили своих марионеток и развязали войну против России руками украинцев. О чем уходящий глава Ми-6, кстати, не по статусу любящий общаться с аудиторией, в последние годы неоднократно открыто заявлял: "Если Путину позволят добиться успеха в превращении Украины в вассальное государство, он на этом не остановится. Наша безопасность - британская, французская, европейская и трансатлантическая - будет поставлена под угрозу. Цена поддержки Украины хорошо известна, но цена отказа от этого была бы бесконечно выше".

Весной 2022-го российско-украинские переговоры сорвал британский премьер Борис Джонсон. Призвал Киев просто воевать. Три года спустя, накануне новой встречи в Стамбуле, СМИ сообщили, что глава правительства Великобритании Стармер отправил своего советника по вопросам безопасности Джонатана Пауэлла в Турцию давать советы украинской делегации. Примечательно, что в тот момент даже ее состав был неизвестен, зато западные кураторы Киеву уже подсуетились.

"Верхушка политическая Украины, если ее можно так назвать, это подопечные британцев. Как гадила англичанка, так она и будет гадить России и прикладывать для этого все возможные усилия", - указал Александр Дудчак, политолог, эксперт движения "Другая Украина".

На протяжении столетий Великобритания считала Россию одним из главных геополитических противников. И хотя практически ни разу не вела против нас полномасштабных войн, за исключением пожалуй, Крымской, а во Второй мировой и вовсе была союзником, никогда не прекращала войн тайных. Экономических, дипломатических. Свидетельством тому - и 116 лет истории Ми-6. Одна из самых могущественный спецслужб мира и дальше продолжит реализовывать политику британский властей. Алексей Платонов, Екатерина Симанович. В Центре событий.