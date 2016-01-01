Возможную наркозависимость лидеров Франции, Германии и Британии обсуждают все и всюду

То, как в одном вагоне на троих соображали немец, англичанин и француз, теперь притча во языцех! Не иначе изо всех сил тужились и пыхтели над 17-м пакетом антироссийских санкций. Ну или, точнее сказать, пакетиком. А начиналось все с поездки мировых лидеров на Украину. Сидели уважаемые люди, никому не мешали. Разговаривали о судьбах мира, попросив назойливых журналистов, наконец, удалиться. И тут как некстати появился третий. Да еще и с целым пулом телекамер. И снова дружеские рукопожатия, весьма неуместный заливистый смех, сияющие улыбки, но главное – молниеносная реакция. Со стола тут же исчезает что-то похожее на небольшой полиэтиленовый сверток. Маленький блестящий девайс в руках немецкого канцлера люди знающие тоже быстро идентифицировали.

Ведь с кем поведешься - от того и наберешься. Неслучайно и следовал веселый во всех смыслах поезд в Киев. А кто ж в гости с пустыми руками?

"Поскольку действия этих людей очень часто алогичны, то одно из объяснений, что они - наркоманы. Мне кажется, что они просто идеологически пристукнутые по голове люди, а не наркоманы. Хотя одно не исключает другое", - отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Тем более что за французами подобный грешок, как известно, водится. Главный наркополицейский страны вместо того, чтобы бороться со злом, к нему примкнул. В 2016-м Франсуа Тьерри способствовал контрабанде десятков тонн запрещенных веществ. Или вот сенсационное признание 11-летнего сына однопартийца Макрона Эммануэля Пеллерена. На приеме у психолога мальчик рассказал, что отец дарил ему наркотики. Желающих составить депутату компанию в те вечера, видимо, не нашлось.

"Вот человек употребил психостимулятор. Конечно, это маниакальное состояние. Эмоциональный подъем. Подъем энергии, он воспринимает себя всемогущим. у него очень много всяких идей. Говорит, улыбается. Вспомните, как Макрон прощался с Зеленским. Обнимались, целовались, он его по голове стучал. Очень энергичное поведение, не соответствующее контексту и статусу людей", - указал Василий Шуров, врач психиатр-нарколог.

Впрочем, всем, как обычно, просто показалось. Это официальная позиция Елисейского дворца. Иногда обычная салфетка - это не просто салфетка, а инструмент дезинформации. Опять все коварные русские со своей всесильной пропагандой. Соцсети стали оперативно блокировать все упоминания о связи оскандалившейся троицы с запрещенными веществами. А призывы к Макрону, Мерцу и Стармеру развеять все сомнения, просто сдав медицинский тест, так и остались без ответа.

Но пользователей соцсетей официальная версия о простых салфетке и ложке как-то не впечатлила. Все помнят, как зажигал непутевый сын бывшего американского президента. Продажная любовь, наркотики. Перед уходом на пенсию Джо Байдену даже пришлось превентивно помиловать сына. Вдруг еще какие скелеты из шкафов выпадут. Например, установят, кому именно принадлежал кокаин, найденный в 2023 году в Западном крыле Белого дома. Результатов расследования до сих пор нет. Зато есть предположение Трампа: "Ну, либо Джо, либо Хантер".

И Трамп знает, о чем говорит. Так уж повелось, что кокаин – неотъемлемая часть большой американской политики.

"Это действительно предмет элитарного потребления. Даже если мы вспомним, как Голливуд показывает успешную жизнь. Это будет чемодан кэша долларов и "дорога до горизонта". К сожалению, и стереотип такой, и опыт из жизни этих вечеринок показывает, что это продукт, который наиболее часто встречается в высших сферах и высшем обществе", - добавил Шуров.

Нынешние политики, конечно, сильно измельчали. Скандалы уже не те, зато пристрастия неизменны. Неслучайно бундесканцелярия сейчас хранит молчание. А то вдруг кто-то старое помянет. В 2022 году на вечеринке СДПГ, а партия эта сейчас входит в правящую коалицию, кто-то в присутствии тогдашнего канцлера Шольца подмешал восьмерым женщинам так называемый "наркотик изнасилования" - вещество, которое напрочь отшибает память. В другой фракции - ХДС-ХСС - свои антигерои. В 2017-м однопартиец Меркель попался на том, что во время оргий щедро угощал украинок с пониженной социальной ответственность запрещенными вещества. Был еще депутат Фолькер Бер от "Зеленых". Партия, кстати, настаивала на легализации каннабиса. Не стал юлить и депутат Бундестага Мануэль Гава, честно признавшись немцам, что больше просто невмоготу: "Я облажался. Это было особенно заметно по выходным. Я усиленно работал и употреблял по вечерам, чтобы хоть как-то отвлечься".

Еще в начале нулевых персоналу бундестага строго велели тщательнее проводить уборку. Ведь служебные собаки обнаружили следы белого порошка в 22-х туалетах Рейхстага из 27-ми. "Слабаки", - наверняка тогда презрительно отозвались о коллегах британские парламентарии, побив немецкий рекорд. Следы кокаина были обнаружены в 11-ти из 12-ти туалетов Вестминстера. В том числе и в том, который ближе всех к кабинету премьер-министра. А ведь сразу не скажешь, какого. Достаточно вспомнить ковидные вечеринки эксцентричного и всегда веселого Бориса Джонсона. Или перлы Лиз Трасс. В Темзе специалисты вообще зафиксировали рекордное содержание продуктов распада кокаина. Причем больше всего их было у Вестминстерского дворца, где заседает парламент. Странно стали вести себя угри. А там и до наркоакул, которые пугают отдыхающих у берегов Флориды, недалеко.

"Наркотики человека приводят в мир искусственный. В мир собственных иллюзий. Когда вы из мира иллюзий начинаете отдавать приказы миру реальному, это может закончиться ликвидацией как минимум европейской цивилизации, а может - и мировой", - подытоживает историк Линдси Шервински.

А куда ведет страну глубокозависимый политик, хорошо известно. Чем не повод Макрону, Мерцу и Стармеру еще раз задуматься. В очередной раз доставая простые салфетку и ложку.