Мединский: Делегация России удовлетворена результатом переговоров с Украиной

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский сообщил по итогам переговоров с украинской стороной, что российская сторона удовлетворена результатом встречи, готова продолжать работу.

Также Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

По словам помощника российского лидера, Киев запросил встречу глав государств, Россия приняла это к сведению.

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, в свою очередь, сообщил, что обсуждались "все модальности" возможного прекращения огня между конфликтующими сторонами.