Вера Сотникова набросилась на сбившего насмерть сестру Стриженова байкера: "Такая скотина ехала, я видела"

Актриса Елена Земляникина погибла 14 мая. Сестру Александра Стриженова на пешеходном переходе сбил мотоцикл. Артистке было 66 лет.

Установлено, что и Елена Владимировна, и водитель байка нарушили ПДД: артистка перебегала дорогу на красный, а мотоциклист превысил скорость. Байкер не пытался скрыться с места аварии, он сразу бросился к пострадавшей, но уже ничем не мог помочь. Земляникина скончалась от удара.

16 мая Никулинский суд столицы вынес водителю меру пресечения. Мужчину отправили под домашний арест.

Трагическую смерть Елены Земляникиной прокомментировала Вера Сотникова. Она потрясена произошедшим. Актриса винит в смерти коллеги байкера.

"Еще такая скотина ехала, я видела. Въехала, сбила, не приостановилась даже на пешеходный переход. И главное, никакой машины вроде не было. Он не мог не видеть, что человек идет", — заявила она в разговоре с изданием "Абзац".

Сотникова скорбит об уходе Земляникиной и выражает соболезнования ее семье. "Безумно жалко. Ленка была на самом деле очень отзывчивая, улыбчивая, очень нежная девочка. Мы с ней всего лишь два года проучились", — отметила артистка.